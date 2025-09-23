Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
100-Milliarden-Pakt: Nvidia wird Großinvestor bei OpenAI

100-Milliarden-Pakt: Nvidia wird Großinvestor bei OpenAI

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 10:42 durch Sanjo Babić
Nvidia will bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI investieren und gemeinsam mindestens 10 Gigawatt neue KI-Infrastruktur aufbauen, berichten Reuters und AP. The Verge und Ars Technica schreiben, dass Nvidia dafür Compute und Kapital liefert, während OpenAI bevorzugt auf Nvidias Systeme setzt.

Der Deal stärkt Nvidias Rolle als zentraler Ausrüster für sogenannte KI-Fabriken. OpenAI erhält planbare Kapazität für das Training nächster Modellgenerationen. Beobachter rechnen mit regulatorischer Prüfung, da Markt- und Machtkonzentration im KI-Sektor politisch sensibel ist.

Für Microsoft und andere Partner verschiebt sich die Statik. Zugleich treibt OpenAI Parallelprojekte zur eigenen Chipentwicklung voran. Ob der Ausbau in Zeit und Budget gelingt, hängt auch von Energie- und Netzinfrastruktur ab.

Quelle: ExtremNews


