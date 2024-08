US-Börsen schließen turbulente Woche freundlich ab

Die US-Börsen haben am Freitag eine turbulente Woche freundlich abgeschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 39.498 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über Vortagesschluss.

Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit 5.344 sogar 0,5 Prozent stärker, die Technologiebörse Nasdaq hatte den Nasdaq 100 am Ende mit 18.513 ebenfalls 0,5 Prozent im Plus.



Die bereits seit Mitte letzter Woche eingefahrenen Verluste sind aber noch immer nicht wieder ganz wettgemacht. Viele Anleger bleiben weiterhin nervös. Vor allem der drastische Kursverlust an der japanischen Börse zu Beginn der Woche lässt Fragen offen. Vordergründig ließen sich Investoren aber durch positive US-Arbeitsmarktdaten im Laufe der Woche beruhigen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0919 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9158 Euro zu haben.



Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 2.430 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 71,54 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 79,69 US-Dollar, das waren 53 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Quelle: dts Nachrichtenagentur