Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe im Dezember 2020: -2,7 % zum Vorjahresmonat

Ende Dezember 2020 sind rund 5,5 Millionen Personen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten tätig gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, ging die Zahl der Beschäftigten gegenüber Dezember 2019 um knapp 154 000 zurück (-2,7 %).

Im Vergleich zum Vormonat November 2020 verringerte sich die Zahl der Beschäftigten leicht (-0,4 %). Im Jahresdurchschnitt 2020 beschäftigten die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten gut 5,5 Millionen Personen. Das waren 2,2 % weniger als 2019. Damit geht erstmals seit zehn Jahren die Zahl der Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr zurück. 2010 hatte die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise zu einem Rückgang von 2,4 % gegenüber dem Vorjahr geführt. Die Zahl der 2020 geleisteten Arbeitsstunden nahm im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 % auf knapp 7 900 Millionen ab. Die Entgelte sanken um 5,1 % auf 288 Milliarden Euro.

Größte Rückgänge der Beschäftigtenzahlen im Dezember 2020 bei Metallverarbeitung, Maschinenbau und Gummi- und Kunststoffwaren

Gegenüber dem Vorjahresmonat nahm die Zahl der Beschäftigten im Dezember 2020 in fast allen Wirtschaftsbereichen des Verarbeitenden Gewerbes ab. Am stärksten sank die Beschäftigtenzahl in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit -5,8 %. Deutlich zurückgegangen sind die Beschäftigtenzahlen auch im Maschinenbau (-4,5 %), in der Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (-4,4 %), in der Herstellung von Metallerzeugnissen (-3,6 %), in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (-3,5 %) und in der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (-3,2 %). Leicht rückläufig war die Beschäftigtenzahl in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (-1,1 %). Kaum verändert hat sich die Anzahl der Beschäftigten in der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln mit 0,1 %. Gestiegen ist die Beschäftigtenzahl gegenüber dem Vorjahresmonat in der Herstellung von chemischen Erzeugnissen (+1,6 %). Zu beachten ist, dass Kurzarbeitende als Beschäftigte zählen und sich deshalb Veränderungen bei der Kurzarbeit nicht in den Beschäftigtenzahlen niederschlagen.

Negativtrend bei den geleisteten Arbeitsstunden und Entgelten hält im Dezember an

Auswirkungen der Corona-Krise waren bei den geleisteten Arbeitsstunden im Dezember 2020 weiterhin zu erkennen: Die im Dezember 2020 geleisteten Arbeitsstunden nahmen im Vergleich zum Dezember 2019 um 0,5 % auf 592 Millionen Stunden ab - dabei hatte der Dezember 2020 sogar noch zwei Arbeitstage mehr als der Vorjahresmonat.

Die Entgelte für die Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe lagen im Dezember 2020 insgesamt bei rund 24,0 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahresmonat war das ein Rückgang um 0,6 %. Das von Beschäftigten bezogene Kurzarbeitergeld ist dabei kein Bestandteil des nachgewiesenen Entgelts.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)