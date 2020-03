Energie Chemiepark Leuna investiert 145 Millionen Euro in Gaskraftwerk

Halle - Die Chemiepark-Gesellschaft Infra-Leuna investiert in einen neuen Kraftwerksblock. "Wir erweitern ein bestehendes Kraftwerk erheblich", sagte Infra-Leuna-Geschäftsführer Christof Günther der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung.

Geplant sei eine neue Gasturbine zu installieren und eine ältere zu modernisieren. Dafür seien Investitionen in Höhe von 145 Millionen Euro geplant. Das neue Kraftwerk soll eine Leistung von 120 Megawatt besitzen und 2022 in Betrieb gehen. Damit ließen sich rein rechnerisch 300.000 Haushalte mit Strom versorgen. Die Chemiepark-Gesellschaft errichtet die Anlagen einerseits um weiteres Wachstum von Firmen am Standort zu ermöglichen, andererseits soll die Anlage flexibel Strom für den Energiemarkt erzeugen, "Wir können die Anlage sehr schnell hochfahren und so wind- und sonnenschwache Zeiten ausgleichen", sagte Günther. Für die Energiewende seien solche Kraftwerke unverzichtbar.



Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)