Nach über 110 Jahren: Memminger Brauerei GmbH meldet Insolvenz

Mit der Memminger Brauerei GmbH muss ein weiteres deutsches Traditionsunternehmen in die Insolvenz. Wie die Allgäuer Zeitung berichtet, wurde am 22. Februar das Insolvenzverfahren der Memminger Brauerei GmbH in Eigenverwaltung eröffnet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Demzufolge sind davon nicht nur die Brauerei selbst, sondern auch die Tochtergesellschaften für Logistik und Grundstücksverwaltung betroffen. Das Unternehmen existiert bereits seit 1911. Der Betrieb beim bayerischen Getränkehersteller soll indes vorerst in vollem Umfang weiterlaufen. Das bestätigte die Geschäftsführung um Wolfgang Kesselschläger und Jörn Hund gegenüber der Allgäuer Zeitung." Quelle: RT DE