Sachsen-Anhalt richtet zusätzliche Regionalzug-Verbindung im Süden ein

Nach dem Wegfall des ICE-Stopps in Naumburg soll der Schienenverkehr im Süden Sachsen-Anhalts weiter ausgebaut werden. Gemeinsam mit Thüringen will das Land ab Ende dieses Jahres auf eigene Kosten eine zusätzliche schnelle Regionalverbindung zwischen Jena und Leipzig via Naumburg einrichten, wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtete. Damit soll die Abkopplung der Region vom Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn teilweise ausgeglichen werden.

Wie viele Züge in welchem Takt rollen sollen, ist noch offen; darüber wie über die Finanzierung verhandeln beide Länder derzeit. "Dabei geht es um das Wie. Darüber, dass die Verbindung eingerichtet wird, besteht Konsens", sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Magdeburg dem Blatt. Klar sei bisher, dass die Verbindung schneller sein solle als der bestehende Nahverkehr und dass die Züge "mindestens in Naumburg" halten sollten. Der Betreiber steht noch nicht fest. Die Initiative für das neue Zugangebot war von Thüringen ausgegangen. Der Freistaat sieht sich besonders benachteiligt, da mit der Inbetriebnahme der ICE-Schnellfahrstrecke vor vier Wochen die 110 000 Einwohner zählende Universitätsstadt Jena ihren Fernverkehrsanschluss verloren hat. Auch in Naumburg hält seitdem kein Fernzug mehr, mit Ausnahme einer Tagesrandverbindung nach Berlin und einzelnen IC-Zügen Richtung Köln. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)

