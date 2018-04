Canopy Growth Corporation gibt Übernahme des größten tschechischen Unternehmens für medizinisches Hanf, Annabis Medical, bekannt

Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) ("Canopy Growth" oder das "Unternehmen") freut sich anzukündigen, dass das Unternehmen endgültige Verträge zur Übernahme von Annabis Medical s.r.o ("Annabis Medical") unterzeichnet hat und damit den Fokus des Unternehmens in einen weiteren aufstrebenden Markt für medizinisches Hanf erweitern wird. Dieses Geschäft soll am Montag, dem 16. April 2018 zum Abschluss gebracht werden.

Annabis Medical ist in der Tschechischen Republik Branchenführer für medizinisches Hanf und importiert und vertreibt derzeit Hanf-Produkte für den Verkauf über den Apotheken-Vertriebskanal im Rahmen tschechischer Lizenzen in der Tschechischen Republik. Sein Gründer und CEO, Dr. Robin Kazík, wird auch weiterhin das tschechische Tochterunternehmen als Teil der größeren Canopy Growth-Familie leiten und voranbringen.

"Diese Übernahme ist ein weiteres Beispiel für unser Engagement, die Präsenz von Canopy in Europa zu erweitern und unsere Führungsposition auszubauen", sagt Mark Zekulin, President von Canopy Growth. "Wir freuen uns darauf, tschechische Kunden mit unseren hochwertigen medizinischen Hanf-Produkten aus GMP-Produktion zu beliefern und weitere Ressourcen zur Unterstützung der Weiterbildung tschechischer Apotheker, Patienten und medizinischer Fachkräfte bieten zu können."

Durch die Kombination des weitreichenden globalen Erfahrungsschatzes und Netzwerks mit der starken nationalen Position von Annabis Medical ist Canopy stolz, seine renommierte Marke Spectrum Hanf auf einen weiteren europäischen Markt zu bringen.

"Mit einer soliden Präsenz und einem etablierten Vertriebsnetz auf dem tschechischen Markt für medizinisches Cannabis, sowie aufgrund der langjährigen Erfahrung beim Import von Hanf aus Kanada freuen wir uns, zur Canopy Growth-Familie zu stoßen. Dieser Schachzug wird es uns ermöglichen, unser Produktangebot noch schneller zu diversifizieren, und unseren Zugang zu Rohmaterialien stärken, wenn wir im Markt wachsen", sagte Dr. Robin Kazík, Gründer und CEO von Annabis Medical.

Die Übernahme von Annabis Medical baut auf der Führungsposition von Canopy Growth im europäischen Segment für medizinisches Hanf auf und folgt der kürzlich zustande gekommenen Partnerschaft und dem Liefervertrag mit dem führenden spanischen Pharmaunternehmen Alcaliber S.A. Darüber hinaus beliefert Canopy Growth derzeit schon den deutschen Markt über sein Tochterunternehmen Spektrum Cannabis GmbH und ist eine Partnerschaft mit Spectrum Cannabis Denmark ApS eingegangen, das über eine Lizenz für den Anbau von Hanf in einer 40.000 Quadratmeter großen Treibhaus-Produktionseinrichtung in Odense, Dänemark, verfügt. Diese Aktiva, in Kombination mit den unvergleichlichen Produktions- und Vertriebsplattformen von Canopy Growth in Kanada, ergeben die am stärksten diversifizierte Hanf-Plattform der Welt.

Gemäß den Vertragsbestimmungen wird das Unternehmen bei Abschluss 50.735 Stammaktien aus dem Eigenkapital mit einem Wert von CAD 1.491.882,70 an Dr. Kazík ausgeben und wird, vorbehaltlich der Erreichung bestimmter Meilensteine, bis zu 34.758 weitere Stammaktien mit einem Wert von CAD 1.022.080,00 (Basis 5-Tages-VWAP von CAD 29,40519 am 5. April 2018) ausgeben. Der Gesamtwert der im Rahmen des Vertrags zu zahlenden Vergütung beträgt ca. CAD 2.513.962,70. Sämtliche Beträge sind, soweit nicht anderweitig aufgeführt, in Kanadischen Dollar (CAD) angegeben.

Pro budoucí r?st! (Auf das künftige Wachstum!)

Über die Canopy Growth Corporation

Canopy Growth ist ein global führendes, diversifiziertes Hanf-Unternehmen, das verschiedene Marken sowie ausgewählte Hanf-Sorten in getrockneter Form, als Öl und als Softgel-Kapseln anbietet. Von der Produkt- und Prozessinnovation bis zur Markteinführung wird Canopy Growth von der Leidenschaft geleitet, eine Führungsrolle einzunehmen, und Produkt für Produkt, Standort für Standort und Land für Land ein Hanf-Unternehmen der Weltklasse aufzubauen.

Canopy Growth hat Partnerschaften mit führenden Branchennamen geschlossen, darunter der Hanf-Ikone Snoop Dogg, den Zuchtlegenden DNA Genetics und Samen von Green House sowie dem Fortune 500-Leader im Alkoholbereich Constellation Brands, um nur einige zu nennen. Canopy Growth betreibt acht Hanf-Produktionsstandorte mit mehr als 223.000 m2 Anbaufläche, einschließlich 46.000 m2 GMP-zertifizierter Produktionsfläche. Das Unternehmen unterhält Einrichtungen in sieben Ländern auf vier Kontinenten. Das Unternehmen widmet sich mit ganzem Stolz der Weiterbildung medizinischer Fachkräfte, betreibt eine robuste klinische Forschung und fördert das Verständnis über Hanf in der Öffentlichkeit. Und über sein Beteiligungsunternehmen Canopy Health Innovations wurden einige Millionen Dollar in kommerzialisierbare Spitzenforschung und IP-Entwicklung investiert. Durch sein Beteiligungsunternehmen Canopy Rivers Corporation stellt das Unternehmen Ressourcen und Investitionen für neue Markteinsteiger und baut sein Portfolio stabiler Investitionen im Sektor aus. Von unserem historischen Börsengang bis zu unserer anhaltenden internationalen Expansion ist der Stolz auf die Steigerung des Shareholder-Values durch unsere Führungsposition tief in allem verwurzelt, was wir bei Canopy Growth unternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.canopygrowth.com/.

Über Annabis Medical s.r.o

Annabis Medical s.r.o ist ein in der Tschechischen Republik ansässiger Lieferant von medizinischem Hanf und hält seit 2014 entweder unmittelbar oder über Tochtergesellschaften Lizenzen für medizinisches Cannabis. Der Vertrieb von medizinischem Hanf begann 2015, wobei das Unternehmen schon vorher mit Office of Medicinal Hanf aus den Niederlanden zusammengearbeitet und zudem medizinisches Hanf aus Kanada importiert hatte. Das Schwesterunternehmen Annabis, s.r.o. stellt Biokosmetik auf Hanfbasis her und ist nicht in die Transaktion involviert.

Quelle: Canopy Growth Corporation (ots)