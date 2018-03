DAX erholt sich - Nur Commerzbank im Minus

Am Dienstag hat sich der DAX nach einer mehrtägigen Verlustperiode etwas erholt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.970,83 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Bis kurz vor Handelsende waren alle DAX-Titel im grünen Bereich - bis auf die Anteilsscheine der Commerzbank. Infineon und Deutsche Börse legten zu diesem Zeitpunkt sogar über drei Prozent zu. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,2399 US-Dollar (-0,40 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur