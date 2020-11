DAX fast unverändert - Wall-Street-Pause bremst Anleger

Am Donnerstag hat der DAX fast unverändert geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.286,57 Punkten berechnet, ein Abschlag in Höhe von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Marktbeobachtern zufolge halten sich die Anleger aufgrund der feiertagsbedingten Pause an den US-Börsen zurück.

Deutliche Gewinne von rund zwei Prozent gab es bis kurz vor Handelsende bei der Deutschen Börse. Die Auto-Aktien schwächelten: Die kräftigsten Kursverluste gab es kurz vor Handelsschluss bei den Werten von Volkswagen, die über zwei Prozent einbüßten, direkt hinter den Papieren von Daimler und BMW. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1906 US-Dollar (-0,07 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8399 Euro zu haben.

Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.809,58 US-Dollar gezahlt (+0,11 Prozent). Das entspricht einem Preis von 48,87 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 47,69 US-Dollar, das waren 92 Cent oder 1,89 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Quelle: dts Nachrichtenagentur