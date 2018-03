Telefónica Deutschland Geschäftsbericht 2017: Digital Me. Digital Us. - Mobile Freiheit leben.

Telefónica Deutschland hat heute den Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht. Das Onlinemagazin zum Geschäftsbericht steht unter dem Metathema "mobile Freiheit". Neben einem Einblick in die aktuelle Strategie von Telefónica Deutschland und den Highlights aus dem Geschäftsjahr 2017 zeigt die Website in den Kapiteln Kunden, Mitarbeiter und Gesellschaft die unterschiedlichen Facetten der mobilen Freiheit.

Dabei kommen auch alle acht Vorstände von Telefónica Deutschland in abwechslungsreichen Formaten zu Wort. Markus Haas und Markus Rolle blicken im Videointerview jeweils auf die Erfolge aus dem vergangenen Jahr zurück, Wolfgang Metze nimmt die Besucher der Website mit auf die Customer Journey. Alfons Lösing gibt einen Einblick in unseren Partner- und Geschäftskundenbereich und Cayetano Carbajo Martín beantwortet Fragen zum Netz. Guido Eidmann informiert im Podcast zum Thema Cyber-Schutz, Valentina Daiber diskutiert in einem Video den Umgang mit Daten und Nicole Gerhardt beantwortet im Video die Fragen von Mitarbeitern. Die mobile Freiheit unserer Kunden steht dabei immer im Zentrum.

Freiheit ist ein "Ich" und ein "Wir"

Freiheit ist ein sehr individuelles Gefühl, gleichzeitig aber ein kollektives Thema. Ohne ein gemeinschaftliches Verständnis, gemeinsame Werte, aber auch "Tools" kann individuelle Freiheit nicht stattfinden. "In unserem Marktumfeld kommt es darauf an, die Kundenbedürfnisse zu verstehen", sagt Markus Haas, CEO von Telefónica Deutschland.

Das individuelle Bedürfnis wird zum kollektiven Gefühl, der persönliche Vorteil zum gemeinschaftlichen Nutzen - und umgekehrt. Diese doppelte Gleichung vom Ich zum Wir steckt in jeder Story, die wir im Magazin zum Geschäftsbericht 2017 erzählen: in jedem Produkt und in der Strategie von Telefónica Deutschland. Dabei ist Telefónica Deutschland Bindeglied, aber gleichzeitig auch Teil des Ganzen: Wir ermöglichen die mobile Freiheit für unsere Kunden.

Mobil sein, mobil arbeiten, mobil leben

Für unsere Kunden ist die mobile Freiheit ein Grundbedürfnis und damit das Ziel unserer Marken. Wir arbeiten kontinuierlich daran, dass mobile Datennutzung grenzenlos, unbeschwert und selbstverständlich wird. Im Onlinemagazin geben vier Protagonisten mit unterschiedlichen Ansprüchen ans "mobil sein" Einblicke in ihren Alltag.

Die Digitalisierung wirkt sich auch auf die Mitarbeiter von Telefónica Deutschland aus. Wir stellen vier Mitarbeiter in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld bei Telefónica vor: So individuell wie sie selbst ist ihr Beitrag zur mobilen Freiheit unserer Kunden.

Als Anbieter, der die meisten Menschen mit Mobilfunk in Deutschland verbindet, haben wir auch eine Verantwortung für die Gesellschaft. Im Telefónica BASECAMP treten wir in einen Dialog und setzen so Themen auch in der öffentlichen Diskussion.

Mobile Freiheit erleben

Auf der Website zum Geschäftsbericht 2017 erfährt der User die mobile Freiheit in anschaulichen Formaten, Videos und animierten Grafiken. Das Onlinemagazin wurde für den mobilen Zugriff optimiert - damit Leser die mobile Freiheit selbst erleben können, wenn sie sich durch den Geschäftsbericht klicken. Die automatisierte Landingpage führt per Autoscroll mit einem narrativen Element in das Metathema ein und gibt gleichzeitig einen Überblick über die Struktur und die zentralen Elemente des Berichts.

Die Kundenstorys folgen dem Charakter des jeweiligen Protagonisten: Vom YouTube-Stil bis zum 360-Grad-Video. Sie erzählen persönliche Geschichten mit individuellen Bedürfnissen an die mobile Freiheit. Im Bereich "Mitarbeiter" veranschaulichen animierte Grafiken komplexe Themen und ergänzen so die Innensicht auf Telefónica als Arbeitgeber. Kurze Videosequenzen aus unserer Diskussion im Telefónica BASECAMP geben einen Überblick über das gesellschaftliche Engagement von Telefónica Deutschland und blicken dabei auch über den eigenen Tellerrand.

Alle wesentlichen Informationen zu den Highlights des Geschäftsjahres, zur Strategie und zur Aktie werden zudem im Bereich "Investor Relations" mit animierten Grafiken anschaulich dargestellt. Und wer den kompletten Geschäftsbericht - inklusive Lagebericht und dem gesonderten zusammengefassten nichtfinanziellen Bericht, den Telefónica Deutschland für 2017 erstmalig veröffentlicht - im kompakten Format benötigt, findet die Dokumente als PDF im Infocenter zum Download.

