Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juni 2025: -2,6 % zum Vormonat

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Juni 2025 gegenüber Mai 2025 kalender- und saisonbereinigt um 2,6 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm dabei der Auftragseingang im Hochbau um 12,2 % zu, während der Auftragseingang im Tiefbau um 13,1 % sank.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2024 stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juni 2025 um 2,9 % (nominal: +4,2 %). Dabei nahm der Auftragseingang im Hochbau um 8,0 % zu und im Tiefbau um 1,4 % ab.

Im 1. Halbjahr 2025 stieg der Auftragseingang real um 7,3 % und nominal um 9,4 %. Dabei verzeichneten beide Bauarten Steigerungen: Der Hochbau stieg innerhalb der ersten sechs Monate 2025 um 5,6 %, der Tiefbau um 8,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Realer Umsatz im Juni leicht gesunken, im 1. Halbjahr im Plus

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Juni 2025 um 0,5 % niedriger als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 2,1 % auf 10,1 Milliarden Euro. Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im Juni 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,0 % zu.

Im 1. Halbjahr 2025 stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum real um 2,2 %, nominal um 4,6 %. Die Zahl der tätigen Personen stieg nach einem leichten Beschäftigungsrückgang im Vorjahr (Jahr 2024: -0,4 %) im 1. Halbjahr 2025 leicht um 0,9 %.

