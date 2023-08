Jeffrey Sachs: "BRICS sind eine Antwort auf die Arroganz der US-Neokonservativen"

In einem Interview für den tschechischen YouTube-Podcast "Make it clear" äußerte sich der renommierte US-Ökonom Jeffrey Sachs zum Aufstieg der BRICS auf der Weltbühne. Neben wirtschaftlichen gebe es für ihre Entstehung in erster Linie geopolitische Gründe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Insbesondere "die Wut auf die Arroganz der liberalen Hegemonisten in den Vereinigten Staaten" eine die BRICS-Staaten." Quelle: RT DE