Entscheidung zur künftigen Warenhaus-Zentrale noch offen - Fanderl plant Standort-Analysen

Die Entscheidung für den Standort einer gemeinsamen Hauptverwaltung von Karstadt und Kaufhof ist noch nicht gefallen. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung unter Berufung auf Teilnehmer einer Mitarbeiterversammlung in der Essener Karstadt-Zentrale, bei der sich Unternehmenschef Stephan Fanderl zum Thema Hauptverwaltung geäußert hat. Fanderl erklärte demnach am Dienstag, er arbeite an einer Analyse der jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Standorte Köln und Essen.

Zudem gebe es Gespräche mit den beiden Städten. Nach Abschluss der Analysen werde ein Vorschlag für die Eigentümergesellschaft der geplanten Warenhauskette erstellt. Fanderl berichtete den Teilnehmern zufolge darüber hinaus, dass seine bisherigen Geschäftsführerkollegen bei Karstadt, Miguel Müllenbach und Claudia Reinery, auch zum künftigen Führungsteam der neuen Warenhauskette gehören sollen.

Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (ots)

