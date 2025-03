Übernahmewelle und Aufgaben bei Installationsbetrieben erwartet

Analysten rechnen im Bereich der deutschen Installationsbetriebe mit drastischen Umstrukturierungen. Firmen, die Hausbesitzern Komplettpakete aus Solaranlagen, Batteriespeichern, Wärmepumpen und Wallboxen verkaufen, wirbelten den kleinteiligen Markt der Installationsbetriebe auf, so die Prognose des Beratungsunternehmens Oliver Wyman, über die der "Spiegel" berichtet.

So habe sich beispielsweise der Umsatz der Berliner Firma Enpal von 2021 bis 2023 mehr als verachtfacht; die Erlöse des Hamburger Konkurrenten 1Komma5° seien in den vergangenen drei Jahren um 152 Prozent gestiegen, so die Marktbeobachter. Damit seien die neuen Unternehmen "dramatisch" stärker gewachsen als der Gesamtmarkt, etwa der für Wärmepumpen.



Die Firmen profitierten laut der Prognose davon, dass Solaranlagen günstiger geworden sind und die Nachfrage nach Wallboxen und Wärmepumpen gestiegen ist. Auch das softwaregestützte Hausenergiemanagement mache die Angebote attraktiv.



Viele traditionelle Installationsbetriebe seien indes laut den Experten "bisher weitgehend im Beobachtermodus", was die Sektorenkopplung zwischen Strom, Heizung und Auto angehe. Die absehbar knappste Ressource in dem Markt werden demnach Installateure sein: "Wer sie hat und sie am effizientesten einsetzen kann, wird gewinnen." Die Angreifer verfolgten dabei unterschiedliche Ansätze: Enpal habe Monteure ausgebildet und angestellt, 1Komma5° eher ganze Betriebe übernommen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur