DAX lässt kräftig nach - Bayer mit kräftigem Kurseinbruch

Am Mittwoch hat der DAX kräftig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.603,89 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,57 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von Fresenius mit deutlichen Kursgewinnen von über einem Prozent im Plus, gefolgt von Beiersdorf und von Eon. Die Anteilsscheine von Bayer standen kurz vor Handelsschluss mit einem kräftigen Kurseinbruch von über neun Prozent am Ende der Liste, gefolgt von BMW und von Wirecard.



Ein US-Gericht hatte am Dienstag im Prozess um das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel "Roundup" der Bayer-Tochter Monsanto geurteilt, dass dieses einen "erheblichen Faktor" bei der Entstehung der Krebserkrankung des Klägers ausgemacht habe. Bayer äußerte sich enttäuscht über die Entscheidung. Das Unternehmen sei "weiterhin fest davon überzeugt, dass die vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse bestätigen, dass glyphosatbasierte Herbizide keinen Krebs verursachen", hieß es in einer Stellungnahme.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1351 US-Dollar (-0,02 Prozent).

Quelle: dts Nachrichtenagentur