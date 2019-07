Hauspreise in der EU im ersten Quartal 2019 um 4,0% gestiegen

Die Hauspreise, gemessen durch den Hauspreisindex (HPI), stiegen im ersten Quartal 2019 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 4,0%, sowohl in der Europäischen Union (EU28) als auch im Euroraum.

In Deutschland stiegen die Hauspreise im ersten Quartal 2019 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 5,0%. Die höchsten jährlichen Anstiege der Hauspreise im ersten Quartal 2019 wurden in Ungarn (+11,3%), Tschechien (+9,4%) und Portugal (+9,2%) verzeichnet, während die Preise in Italien (-0,8%) zurückgingen. Diese Daten stammen von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union.

Quelle: EUROSTAT (ots)