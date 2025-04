BDI hält Investitionen in den USA trotz Trump weiter für richtig

Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, hält Investitionen in den USA trotz Donald Trump weiter für sinnvoll. "Für mich persönlich ist eine Investition in Amerika immer noch sicherer als in China, auch wegen der Rechtsstaatlichkeit", sagte Leibinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Leibinger weiter: "Die USA sind und bleiben ein hochattraktiver Markt. Dort jetzt nicht mehr zu investieren, wäre der falsche Schritt."



Er kenne das Land gut, sagte Leibinger weiter, "ich habe viele Jahre dort gelebt, zwei meiner vier Kinder sind dort geboren." Vor Kurzem sei er zum ersten Mal mit einem "mulmigen Gefühl" hingeflogen. Aber dann habe sich "alles angefühlt wie immer: der Optimismus, die Freundlichkeit, die Innovationsbegeisterung. Amerika ist immer noch Amerika", sagte Leibinger. "Die Amerikaner werden auch Trump überstehen." Quelle: dts Nachrichtenagentur