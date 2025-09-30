Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Zarte Aufhellung bei Chemie-Unternehmen laut Ifo-Umfrage

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 09:00 durch Sanjo Babić
Kupfer in Kugeln und Granaten (Symbolbild)
Kupfer in Kugeln und Granaten (Symbolbild)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Das Geschäftsklima in der chemischen Industrie hat sich laut Ifo-Erhebung leicht verbessert, meldet die dts Nachrichtenagentur. Erwartungen bleiben verhalten, die Lageeinschätzung steigt minimal.

Nach Ifo-Angaben erholten sich Auftragserwartungen in Teilsegmenten, während Energie- und Rohstoffkosten weiterhin belasten. Exportperspektiven werden heterogen bewertet. Firmen nennen Effizienzprogramme und Standortinitiativen als Stützen der Ertragslage.

Ökonomen sprechen von einer Bodenbildung, warnen aber vor fragiler Nachfrage. Investitionen dürften selektiv bleiben, bis Planungssicherheit zunimmt.

Quelle: ExtremNews


