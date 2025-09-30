Zarte Aufhellung bei Chemie-Unternehmen laut Ifo-Umfrage

Das Geschäftsklima in der chemischen Industrie hat sich laut Ifo-Erhebung leicht verbessert, meldet die dts Nachrichtenagentur. Erwartungen bleiben verhalten, die Lageeinschätzung steigt minimal.

Nach Ifo-Angaben erholten sich Auftragserwartungen in Teilsegmenten, während Energie- und Rohstoffkosten weiterhin belasten. Exportperspektiven werden heterogen bewertet. Firmen nennen Effizienzprogramme und Standortinitiativen als Stützen der Ertragslage.

Ökonomen sprechen von einer Bodenbildung, warnen aber vor fragiler Nachfrage. Investitionen dürften selektiv bleiben, bis Planungssicherheit zunimmt.

Quelle: ExtremNews



