Essener Sicherheitsfirma Kötter plant Übernahme des Rivalen Arndt aus Fürth

Der Konzentrationsprozess in der deutschen Sicherheitsbranche schreitet voran. Der zweitgrößte Dienstleister, die Kötter-Gruppe aus Essen, plant, die Arndt-Gruppe aus Fürth zu übernehmen. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Samstagsausgabe).

Mit mehr als 1000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro belegt die Arndt-Gruppe Platz 22 auf der Liste der größten deutschen Sicherheitsanbieter. Das bayerische Unternehmen ist an bundesweit zehn Standorten vertreten und ist auf den Feldern Objekt- und Werkschutz, Wachdienste, Zutrittskontrollen, Einbruchmeldeanlagen, Videotechnik und Brandschutz tätig. "Die Partnerschaft wird uns wichtigen Rückenwind beim weiteren Ausbau unserer Marktposition speziell in Süd- und Ostdeutschland verleihen", sagte Friedrich P. Kötter, Verwaltungsrat des Essener Familienunternehmens. "Wir wollen die bewährte Zusammenarbeit mit den Kunden und Mitarbeitern fortsetzen", kündigte der Mitinhaber ein. Die Kötter-Gruppe erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit ihren rund 18.600 Mitarbeitern an den mehr als 50 Standorten in Deutschland einen Umsatz von 549 Millionen Euro. Die Übernahme der Arndt-Gruppe steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kartellamts.

Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (ots)