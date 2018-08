US-Börsen uneinheitlich - Weitere Zinsanhebung geplant

Die US-Börsen haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 25.733,60 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,34 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.860 Punkten im Plus gewesen (+0,03 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 7.430 Punkten (+0,46 Prozent). Dabei machten am Mittwoch Berichte die Runde, wonach die US-Notenbank Fed auch ungeachtet der Kritik von US-Präsident Donald Trump an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten will. Eine weitere Anhebung sei angemessen, steht in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Fed-Sitzung von Anfang August.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochabend stärker. Ein Euro kostete 1,1601 US-Dollar (+0,25 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur