Eine Sprecherin der russischen Zentralbank äußerte sich zu den Gründen für die Abwertung des Rubels. Sie brachte dies mit der schrumpfenden Zahlungsbilanz des Landes in Verbindung. Am 4. Juli erreichte der US-Dollar 90 Rubel und der Euro überschritt 98 Rubel. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Rückgang des Rubels sei hauptsächlich auf Veränderungen in der Handelsbilanz zurückzuführen, sagte Ksenija Judajewa, erste stellvertretende Vorsitzende der russischen Zentralbank. Sie erklärte:

"Die Hauptfaktoren [für den Rückgang des Rubels], die wir nach wie vor hervorheben, sind die Handelsbilanz. [...] Wir sehen in diesem Jahr eine deutliche Verringerung der Leistungsbilanz im Vergleich zum letzten Jahr und zum letzten Quartal, was auch auf den Rückgang der Exporteinnahmen zurückzuführen ist, und ich denke, der Preisverfall hat sich auch ausgewirkt."

Judajewa führte den Rückgang auf die niedrigeren Exporteinnahmen aufgrund der Rohstoffpreise zurück. Sie schloss jegliche Risiken für die russische Finanzstabilität aus.

Am 4. Juli erreichte der US-Dollar 90 Rubel und der Euro überschritt 98 Rubel. Die US-Währung überschritt dieses Niveau zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr ‒ das letzte Mal wurde ein so teurer US-Dollar an der Moskauer Börse am 28. März 2022 gehandelt. Die europäische Währung überschritt die Marke von 98 Rubeln zum ersten Mal seit dem 29. März 2022.

In der vergangenen Woche stieg der US-Dollarkurs an drei Handelstagen ‒ vom 28. bis 30. Juni ‒ um 5,27 Prozent, der Euro um 4,89 Prozent. Im Juni stieg der Kurs der US-Währung stetig an, was auf die Schwächung der russischen Zahlungsbilanz, den Rückzug ausländischer Unternehmen aus russischen Vermögenswerten und die steigende Nachfrage der Bevölkerung nach ausländischer Währung während der Ferienzeit zurückzuführen ist, erklärten Experten.

Im Juli werde der Wert des US-Dollars von der Zahlungsbilanz, den Zinssätzen der Regulierungsbehörden und den Auswirkungen der Unternehmensverkäufe von Ausländern beeinflusst werden, so russische Analysten."

