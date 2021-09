Bertelsmann bleibt strategischer Aktionär auch nach Privatplatzierung von Majorel

Das globale Customer-Experience-Unternehmen Majorel hat heute mit der "Intention to float" seine Absicht bekanntgegeben, sich im Wege einer Privatplatzierung für den Kapitalmarkt zu öffnen und noch in der zweiten Jahreshälfte 2021 seine Aktien an der Euronext Amsterdam zum Handel zuzulassen. Majorel ist ein Venture von Bertelsmann und der Saham Group.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Majorel hat sich seit seiner Gründung 2019 dynamisch entwickelt. Allein im ersten Halbjahr 2021 ist das Unternehmen umsatzseitig um 35 Prozent gewachsen. Bertelsmann bleibt auch nach der Privatplatzierung strategischer Aktionär von Majorel, zusammen mit dem Partner Saham. Damit ist Majorel weiterhin fester Bestandteil unserer Global Services, die wir organisch und durch M&A deutlich ausbauen werden." Im Jahr 2018 hatten Bertelsmann und die Saham Group mit Sitz in Marokko bekanntgegeben, ihre weltweiten Customer-Experience (CX)-Geschäfte zusammenzulegen. Das neu entstandene Unternehmen firmiert seit Anfang 2019 unter dem Namen Majorel. Es ist in 31 Ländern auf fünf Kontinenten aktiv und beschäftigt mehr als 63.000 Mitarbeitende. Majorel erbringt hoch spezialisierte Dienstleistungen für weltweit mehr als 400 Kunden, darunter mehrere globale Tech-Unternehmen. Quelle: Bertelsmann SE & Co. KGaA (ots)