Gastgewerbeumsatz 1. Halbjahr 2025 real um 3,7 % gesunken

Die Gastgewerbeunternehmen in Deutschland haben nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im 1. Halbjahr 2025 real (preisbereinigt) 3,7 % und nominal 0,1 % weniger Umsatz erwirtschaftet als im 1. Halbjahr 2024.

Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 real einen Umsatzrückgang von 2,6 % und nominal von 0,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Umsätze der Gastronomie sanken im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 real um 4,1 %, während sie nominal um 0,1 % stiegen.

Gastgewerbeumsatz im Juni mit deutlichem Rückgang im Vergleich zum Vormonat

Im Juni 2025 sank der Umsatz im Gastgewerbe gegenüber Mai 2025 real um 2,5 % und nominal um 3,9 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2024 betrug der Umsatzrückgang real 5,9 % und nominal 3,4 %.

Im Juni 2025 verzeichneten die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen gegenüber Mai 2025 ein Umsatzminus von real 1,6 % und nominal 5,5 %. Gegenüber Juni 2024 ging der Umsatz im Juni 2025 real um 5,1 % und nominal um 4,9 % zurück.

In der Gastronomie wurde im Juni 2025 real 2,1 % und nominal 1,9 % weniger Umsatz erwirtschaftet als im Mai 2025. Im Vergleich zum Juni 2024 sank der Umsatz real um 5,3 % und nominal um 1,5 %.

