US-Aktienmärkte mit stabiler Kursentwicklung – Techwerte besonders gefragt

Die US-Leitindizes beendeten den Handel am Montag mit Zugewinnen, so ein Bericht bei AP News. Der Nasdaq legte besonders stark zu, während der Dow Jones sich mit einem moderaten Plus behauptete.

Der S&P 500 stieg um 0,3 % auf 6.661,21 Punkte. Der Dow Jones Industrial Average gewann 0,1 % und schloss bei 46.317,07 Punkten. Der technologieorientierte Nasdaq Composite legte 0,5 % zu und beendete den Tag bei 22.591,15 Punkten. Der Russell 2000 zur Abbildung kleiner US-Titel zog marginal um 0,1 % auf 2.435,25 Punkte an.

Starke Phasen kamen vor allem im Technologiesegment auf, wo Titel wie Nvidia und andere Halbleiterwerte besonderen Rückenwind erhielten. Energieaktien hingegen litten unter rückläufigen Rohölpreisen und sorgten für dämpfende Effekte im Dow-Bereich. Die Stimmung wurde zusätzlich durch anstehende Themen wie den drohenden Government-Shutdown und das kommende Arbeitsmarktdatenpaket bestimmt.

Marktteilnehmer achten nun auf das ISM-Verarbeitungs- und Einkaufsmanager-Barometer, bevorstehende US-Arbeitsmarktdaten und Fed-Redeankündigungen, von denen Impulse erwartet werden.

Gold schloss am 29.09.2025 bei etwa 3.829,63 USD je Feinunze.

Silber erreichte zum gleichen Zeitpunkt rund 46,85 USD je Feinunze, ein Rekordwert.

Der Euro/US-Dollar-Wechselkurs lag bei etwa 1 EUR = 1,1731 USD.

Quelle: ExtremNews



