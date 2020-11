Produktion im September 2020 -8,7% unter dem Vorjahresmonat

Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2020 saison- und kalenderbereinigt 1,6 % höher als im August 2020. Im Vorjahresvergleich war die Produktion im September 2020 kalenderbereinigt 7,3 % niedriger als im September 2019.

Die Corona-Krise prägt seit einigen Monaten die Entwicklungen im Verarbeitenden Gewerbe. Im Vergleich zu Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen, war die Produktion im September 2020 saison- und kalenderbereinigt noch 8,4 % niedriger.

Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) ist im September 2020 gegenüber August 2020 um 2,0 % gestiegen. Innerhalb der Industrie nahm die Produktion von Vorleistungsgütern um 1,4 % zu. Bei den Konsumgütern ist die Produktion um 3,0 % gestiegen und bei den Investitionsgütern um 2,2 %. Außerhalb der Industrie lag die Energieerzeugung 2,5 % niedriger als im Vormonat. Die Bauproduktion stieg um 1,5 %.

In der größten Branche des Verarbeitenden Gewerbes, der Automobilindustrie, ist die Produktion - nach einem Rückgang um 10,3 % im August - im September um 10,0 % zum Vormonat gestiegen. Sie liegt noch knapp 15 % unter dem Wert vom Februar 2020. Für den August 2020 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg der Produktion um 0,5 % gegenüber Juli 2020 (vorläufiger Wert: -0,2 %).

Europäische Daten zur industriellen Produktion

Ergebnisse zur industriellen Produktion in anderen EU-Staaten finden Sie in der Eurostat Datenbank. Deutschland ist eines der ersten Länder, die hierfür monatlich Daten an Eurostat liefern. Im Moment liegen für die meisten Länder Daten bis einschließlich August vor. Demnach stieg die Industrieproduktion in der EU im August 2020 um 1,0 % im Vergleich zum Vormonat. Die stärksten Anstiege wurden dabei für die Portugal, Italien, Ungarn und Schweden gemeldet (siehe Eurostat-Pressemitteilung vom 14. Oktober 2020).

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)