DAX bleibt nach Kurssprung stark - Commerzbank vorne

Am Dienstag hat der Dax zugleget. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.689,39 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Nach einem bereits freundlichen Start hatte es am Vormittag einen regelrechten Sprung nach oben gegeben. Seitdem hatte sich der Dax leicht schwankend auf einem Niveau von vorwiegend über 12.700 Punkten bewegt. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Titel der Commerzbank und von HeidelbergCement sowie die Autoaktien von Volkswagen und Daimler. Der französische Autokonzern PSA hatte am Vormittag mit hohen Umsatzzahlen überrascht und auch seine Tochter Opel konnte wieder Gewinne vermelden. Schlusslichter waren die Energie-Aktien von Eon und RWE.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1716 US-Dollar (+0,23 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur