DAX im Plus - Linde-Aktie steigt kräftig

Am Mittwoch hat der DAX Kursgewinne verzeichnet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.219,02 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsende die Aktien von Linde mit mehr als sieben Prozent im Plus. Berichte, wonach die Genehmigung für die geplante Fusion von Linde und Praxair näher rückt, erfreute offenbar die Anleger. Die Anteilsscheine von Eon, Vonovia und RWE bildeten kurz vor Handelsschluss die Schlusslichter der Liste.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwoch fast unverändert. Ein Euro kostete 1,1673 US-Dollar (+0,02 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur

