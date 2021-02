Jaguar wird zur reinen Elektroauto-Marke

Der britische Autokonzern Jaguar Land Rover unter Führung von Thierry Bolloré hat seine neue globale Strategie „Reimagine“ vorgestellt, der zufolge Jaguar ab 2025 zur reinen Elektroauto-Marke wird. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Laut dem Statement vom Montag sollen beide Marken – sowohl Jaguar als auch Land Rover – elektrifiziert werden. Dabei will das Unternehmen unterschiedliche Strategien verfolgen: Während Jaguar rein elektrisch werden und eine eigene E-Plattform erhalten soll, setzt der Konzern bei Land Rover weiterhin auf die flexible modulare Längsarchitektur (MLA).

Die Umstellung auf E-Modelle soll bei Land Rover länger dauern. Geplant ist, bis 2030 für alle Modellreihen von Jaguar Land Rover eine rein elektrische Variante anzubieten. Es wurde betont, dass keine Werksschließungen geplant seien.



Bis 2039 will der Konzern zu einem Null-Emissions-Unternehmen werden. Jährlich sollen dafür 2,5 Milliarden Pfund (2,86 Milliarden Euro) in Elektrifizierungstechnologien und die Entwicklung von vernetzten Diensten investiert werden. Das Unternehmen arbeite zusätzlich an der Brennstoffzellen-Technologie. "

Quelle: SNA News (Deutschland)