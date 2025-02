US-Börsen legen zu - Tech-Werte besonders stark

Ungeachtet der neuesten Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump haben die dortigen Börsen am Montag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 44.470 Punkten berechnet, 0,4 Prozent höher als am Freitag.

Der breiter gefasste S&P 500 mit 6.066 Punkten 0,7 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 mit 21.757 sogar 1,2 Prozent im Plus.



Einerseits scheint der Zollstreit ungeachtet der neuesten Ankündigungen bereits komplett eingepreist, andererseits werden in einzelnen Branchen auch Chancen gesehen. So zogen angesichts des angekündigten 25-Prozent-Zoll auf alle US-Importe von Stahl und Aluminium United States Steel und Alcoa überdurchschnittlich an.



Tech-Werte wie Nvidia setzten am Montag ihre Aufholjagd fort, nachdem vor zwei Wochen Meldungen über vermeintlich neue und effektivere KI-Technik in den China vorübergehend Panik bei den US-Tech-Unternehmen ausgelöst hatte.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0305 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9704 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren und war weiter auf Rekordjagd, am Abend wurden für eine Feinunze 2.906 US-Dollar gezahlt (+1,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 90,67 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 76,05 US-Dollar, das waren 1,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Quelle: dts Nachrichtenagentur