Volkswagen bestätigt Auslieferungsrekord

Volkswagen hat den bereits prognostizierten Auslieferungsrekord für 2017 bestätigt. Im letzten Jahr seien weltweit 6,23 Millionen Fahrzeuge an Kunden übergeben worden, eine Steigerung um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit sei das vergangene Jahr das bisher erfolgreichste in der Geschichte der Marke Volkswagen, teilte der Konzern am Sonntagabend mit.

Haupttreiber der positiven Entwicklung sei China, der mittlerweile größte Einzelmarkt. Hier wurden erstmals über 3 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, 5,9 Prozent mehr als 2016. Auch die Kunden in Deutschland ließen sich vom Diesel-Skandal offenbar nicht abschrecken: Allein im Dezember wurden mit 42.000 Fahrzeugen 8,4 Prozent mehr Autos ausgeliefert als vor einem Jahr. Einer der Gründe sei die Umweltprämie, hieß es. Quelle: dts Nachrichtenagentur

