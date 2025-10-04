Roche: Deutschlandchef fordert niedrigere Mehrwertsteuer auf Medikamente

Laut dpa-AFX fordert Roche-Deutschlandchef Hagen Pfundner eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Medikamente in Deutschland. Nach seinen Aussagen in der Welt verweisen Branchenstimmen darauf, dass viele EU-Länder bereits reduzierte Sätze anwenden.

Pfundner argumentiert, lebenswichtige Präparate sollten nicht mit dem vollen Satz belastet werden; geringere Abgaben könnten Patienten und Kassen entlasten. In der Diskussion wird darauf hingewiesen, dass Deutschland im EU-Vergleich eher streng besteuert und eine Absenkung ein Preissignal an der Kasse setzen könnte. Gesundheitsexperten mahnen zugleich, etwaige Mindereinnahmen sauber gegen­zufinanzieren und Effekte für Apotheken zu beachten. Quelle: ExtremNews