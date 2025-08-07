Fleurop AzubiCup 2025: Bühne für junge Talente und Impuls für Floristik-Branche

Mit dem AzubiCup setzt Fleurop auch in diesem Jahr ein starkes Zeichen für den Branchennachwuchs. Am 16. August 205 treten fünf Teams junger Floristinnen aus ganz Deutschland in Berlin gegeneinander an - kreativ, praxisnah und mit viel Leidenschaft für ihr Handwerk.

Der Wettbewerb steht exemplarisch für das Engagement von Fleurop in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld: Angesichts sinkender Ausbildungszahlen und wachsendem Fachkräftemangel will das Unternehmen Impulse setzen und das Floristikhandwerk sichtbar, attraktiv und zukunftsfähig machen.

Denn Floristik ist mehr als Dekoration. Blumen sind Ausdruck von Emotionen, Lebensfreude und Wertschätzung. Sie begleiten Menschen durch alle wichtigen Stationen des Lebens, von der Geburt über Hochzeiten, Jubiläen und Abschiede. Wer mit Blumen arbeitet, arbeitet mit einem natürlichen, lebendigen Werkstoff und in einem Beruf, der Kreativität, handwerkliches Können und Fingerspitzengefühl vereint. Genau diese Vielfalt macht die Floristik so besonders und für junge Menschen attraktiv.

"Wenn wir heute nicht gezielt in Ausbildung investieren, fehlen uns morgen die Fachkräfte und damit auch die Zukunftsfähigkeit unserer Branche. Aber wir wollen nicht nur ausbilden, sondern begeistern. Für ein Handwerk, das Menschen berührt, ganz viel Kreativität erlaubt und auch eine spannende Karriere nicht ausschließt", so Ilka Engelbreit, Fleurop AG. Der AzubiCup bietet genau das: Raum zur Entfaltung, professionelle Begleitung durch erfahrene Coaches und eine Bühne, auf der Talent gesehen wird.

Der Wettbewerb ist Teil einer langfristig angelegten Ausbildungsinitiative von Fleurop. Ergänzt wird sie durch Projekttage an Berufsschulen, die Fleurop-Akademie mit digitalem Kursangebot sowie durch ein eigenes Stipendium für besonders engagierte Auszubildende. Gleichzeitig unterstützt Fleurop Fachgeschäfte im eigenen Netzwerk auch wirtschaftlich mit günstigen Einkaufskonditionen, Marketing-Paketen und einer fairen, nachhaltigen Lieferkette.

Quelle: Fleurop AG (ots)