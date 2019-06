US-Arbeitslosenquote im Mai unverändert

Die Arbeitslosenquote in den USA ist im Mai mit einem Wert von 3,6 Prozent unverändert geblieben. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit.

Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 75.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft.

Beobachter hatten mit deutlich mehr neuen Stellen gerechnet. Insgesamt lag die Zahl der Arbeitslosen im Mai bei 5,9 Millionen. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen stagnierte im Mai bei 1,3 Millionen. Als langzeitarbeitslos gilt in den USA, wer mindestens 27 Wochen auf Jobsuche ist. Quelle: dts Nachrichtenagentur

