Dax legt deutlich zu - Optimismus hält an

Am Mittwoch hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 21.254,27 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

"Auch heute kannte der Dax nur eine Richtung, und zwar die nach oben. In den vergangenen sieben Handelstagen hat der Markt über 1.300 Punkte

zugelegt und einen Rekord nach dem nächsten gefeiert", sagte Marktanalyst Konstantin Oldenburger zu den aktuellen Entwicklungen.



"Die Anleger, die seit der Korrektur rund um die Weihnachtstage an der Seitenlinie ausharren, dürften immer nervöser werden aus Angst, die nächste Chance zu verpassen, da dieser Bullenmarkt scheinbar nicht so schnell klein beigeben will", so Oldenburger.



An der Spitze der Dax-Kurliste waren kurz vor Handelsschluss die Papiere von Siemens Energy zu finden mit über sechs Prozent im Plus, direkt vor denen von Adidas und Münchener Rück. Entgegen dem Trend am Listenende waren die Aktien von RWE zu finden, die über zwei Prozent nachließen, direkt hinter den Werten von Porsche und Bayer.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0418 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9599 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.759 US-Dollar gezahlt (+0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 85,14 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 79,05 US-Dollar, das waren 24 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

