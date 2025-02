Bahn und EVG einigen sich auf Tarifabschluss

In den Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben beiden Seiten eine Einigung erzielt. "DB und EVG haben sich auf einen Tarifabschluss geeinigt", sagte ein DB-Sprecher am Sonntagmittag.

Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Diese sollen am Sonntagnachmittag vorgestellt werden. Die EVG hatte in den Verhandlungen 7,6 Prozent höhere Löhne und Gehälter sowie eine Zusatzleistung von 2,6 Prozent für Schichtarbeiter gefordert. Die Bahn hatte dagegen zunächst nur schrittweise Tariferhöhungen in einem geringeren Ausmaß angeboten.



Beides Seiten hatten sich in den Verhandlungen bis Sonntag Zeit gegeben, um eine Einigung zu erzielen. Ansonsten hätte es wohl vor der Bundestagswahl keinen Abschluss mehr gegeben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur