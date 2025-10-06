Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Viel KI, wenig Kündigungswellen

Viel KI, wenig Kündigungswellen

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 13:53 durch Sanjo Babić
Künstliche Intelligenz (Symbolbild)
Künstliche Intelligenz (Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Laut Arbeitsmarktforschung (IAB) beschleunigt KI den Strukturwandel, doch ein flächiger Job-Einbruch ist nicht erkennbar. Gartner-Analysen berichten ebenfalls von ausbleibenden Entlassungswellen durch KI.

Das IAB fasst zentrale Befunde so zusammen: Die Nachfrage nach KI-Kompetenzen steigt, Automatisierungspotenziale sind ungleich verteilt – besonders in wissensintensiven Tätigkeiten –, aber der Arbeitsmarkt zeigt robuste Frühindikatoren. Das deckt sich mit Beobachtungen, wonach Firmen eher umqualifizieren und Prozesse umbauen, statt massenhaft Personal zu reduzieren. 

Gartner-basierte Branchenberichte betonen, dass medienwirksame Tech-Kürzungen den Eindruck verzerren; breite KI-Einführung führt oft zu neuen Rollen (Prompt-Engineering, Daten-Kurierung) und Effizienzgewinnen, nicht automatisch zu Massenabbau. Ökonomen fordern flankierend Weiterbildung und Umschulung, um Produktivitätschancen breiter zu heben.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte fair in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige