Viel KI, wenig Kündigungswellen

Laut Arbeitsmarktforschung (IAB) beschleunigt KI den Strukturwandel, doch ein flächiger Job-Einbruch ist nicht erkennbar. Gartner-Analysen berichten ebenfalls von ausbleibenden Entlassungswellen durch KI.

Das IAB fasst zentrale Befunde so zusammen: Die Nachfrage nach KI-Kompetenzen steigt, Automatisierungspotenziale sind ungleich verteilt – besonders in wissensintensiven Tätigkeiten –, aber der Arbeitsmarkt zeigt robuste Frühindikatoren. Das deckt sich mit Beobachtungen, wonach Firmen eher umqualifizieren und Prozesse umbauen, statt massenhaft Personal zu reduzieren.

Gartner-basierte Branchenberichte betonen, dass medienwirksame Tech-Kürzungen den Eindruck verzerren; breite KI-Einführung führt oft zu neuen Rollen (Prompt-Engineering, Daten-Kurierung) und Effizienzgewinnen, nicht automatisch zu Massenabbau. Ökonomen fordern flankierend Weiterbildung und Umschulung, um Produktivitätschancen breiter zu heben.

