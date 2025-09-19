Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Wohnungsbau verliert an Zuversicht: ifo-Klima sinkt wieder

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 08:03 durch Sanjo Babić
Bauruine einer Villa, Abades, Teneriffa, Spanien / Spanische Banken haften gegenüber Immobilienkäufern für insolvente Bauträger / Bild: "obs/Spanish Legal Reclaims/© etfoto - fotolia.de"

Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich im August eingetrübt, meldet das ifo Institut. Über die erneute Verschlechterung berichtete auch Reuters.

Laut aktueller Umfrage des ifo Instituts ist der Geschäftsklimaindex im Wohnungsbau im August gesunken. Unternehmen beurteilten sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Erwartungen pessimistischer, nachdem es zuvor leichte Erholungszeichen gegeben hatte. Gründe sind den Befragungen zufolge die anhaltend schwache Auftragslage, gestiegene Finanzierungskosten und hohe Baupreise. Die ifo-Forscher sprechen von einer Pause des vorsichtigen Stimmungsauftriebs der vergangenen Monate.

Reuters verweist in seiner Meldung auf die fortgesetzte Zurückhaltung privater Bauherren und kommunaler Auftraggeber sowie auf die unsicheren Förder- und Rahmenbedingungen. In Teilmärkten bleibt der Preisdruck bei Materialien zwar geringer als im Vorjahr, doch die Finanzierungslast und die gestiegene Regulierung bremsen nach Einschätzung vieler Betriebe weiterhin. Im Ergebnis rechnen zahlreiche Firmen kurzfristig nicht mit einer spürbaren Belebung des Neubaumarkts.

