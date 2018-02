DAX legt zu - Vonovia vorne

Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.451,96 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An die Spitze der Kursliste setzten sich am Freitag Aktien von Vonovia, ohne dass es nennenswerte Neuigkeiten gab. Womöglich bewerteten Anleger die Meldung vom Mittwoch besser, wonach Vonovia für die heimische Buwog ein Übernahmeangebot vorlegen will. Insgesamt ist die Aktie aber noch immer über zehn Prozent unter dem Hoch von Anfang Januar, auch wenn es am Freitag bis kurz vor Handelsschluss über zwei Prozent nach oben ging. Die einzigen beiden DAX-Titel im Minus waren zu diesem Zeitpunkt Commerzbank und Münchener Rück.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,2454 US-Dollar (-0,37 Prozent).

Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.355,80 US-Dollar gezahlt (+0,17 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,00 Euro pro Gramm.

Quelle: dts Nachrichtenagentur