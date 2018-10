Ryanair prüft unbezahlte Urlaube am Standort Weeze

Weil der Billigflieger Ryanair am Flughafen Weeze seine Flotte von fünf auf drei Flugzeuge verkleinert, prüft er, für einen Teil der Stewardessen und Stewards unbezahlten Urlaub einzuführen. Dies erklärte das Unternehmen gegenüber der Düsseldorfer "Rheinischen Post". So wolle man den Abbau von Stellen minimieren, während Piloten an anderen Standorten arbeiten sollen.

Die Gewerkschaft Verdi zeigte sich entrüstet. "Das wäre empörend", sagte eine Verdi-Sprecherin, "die Leute sind doch keine unbezahlte Reserve."

Quelle: Rheinische Post (ots)

