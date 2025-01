US-Börsen legen zu - Wall Street freut sich auf Trump

Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt und die beste Woche seit den Präsidentschaftswahlen im November absolviert. Der Dow beendete den Handel mit 43.488 Punkten 0,8 Prozent stärker.

Der breiter gefasste S&P 500 ging mit 5.996 Punkten 1,0 Prozent höher aus dem Handel, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 am Ende bei 21.441 Punkten sogar 1,7 Prozent höher.



Nach Ansicht vieler Marktkommentatoren schauen die meisten Investoren hoffnungsvoll auf die bevorstehende Präsidentschaft von Donald Trump. Dabei wurde positiv zur Kenntnis genommen, dass Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über verschiedene Wirtschaftsthemen gesprochen hatte, darunter auch die Dauerbrenner Tiktok und Fentanyl.



Tech-Werte legten deswegen besonders kräftig zu, allen voran Tesla und Nvidia. Bei Intel sorgten Übernahmegerüchte für ein kräftiges Kursplus.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,0274 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9733 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 2.701 US-Dollar gezahlt (-0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 84,51 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 80,75 US-Dollar, das waren 54 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.