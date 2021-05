DAX behält bescheidenes Plus

Am Dienstag hat der DAX nach einem anfänglich sehr freundlichen Handel am Ende nur ein vergleichsweise kleines Plus festgehalten. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.465,09 Punkten berechnet, ein Zugewinn in Höhe von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Am Vormittag hatten Äußerungen der US-Notenbank Federal Reserve noch Hoffnungen gemacht, dass die jüngsten Zinsängste doch unberechtigt sein könnten. Die US-Aktienindizes zeigten sich im frühen Handel auch freundlich, drehten dann aber in Richtung Minusbereich.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,2246 US-Dollar (+0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8166 Euro zu haben. Quelle: dts Nachrichtenagentur