Dax legt zu - wenig Dynamik zum Wochenbeginn

Zum Wochenstart hat der Dax nach einem verhaltenen Start zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.931 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Die größten Gewinne gab es bei Papieren von Vonovia, Volkswagen und der Deutschen Post. Die größten Abschläge gab es entgegen dem Trend bei Anteilsscheinen von Sartorius, Rheinmetall und Zalando.



"Bis auf eine etwas schnellere Abwärtsbewegung zu Beginn des heutigen Handels in Frankfurt war im Tagesverlauf ohne eine Wall Street, die wegen eines Feiertages geschlossen blieb, nicht viel Aktivität festzustellen", resümierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.



"Positiv aber bleibt festzuhalten, dass der Deutsche Aktienindex die Verluste der ersten Handelsstunde wieder komplett aufholen konnte, was dafür spricht, dass Anleger auch nach der starken Erholungsrally von mehr als zehn Prozent noch kein Grund für Gewinnmitnahmen sehen. Das neue Allzeithoch in der vergangenen Woche hat ihre Hoffnung auf weiter steigende Kurse eher noch verstärkt."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1067 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9036 Euro zu haben.



Der Ölpreis war unterdessen unverändert: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 76,93 US-Dollar, genau wie am Vortagesschluss.

Quelle: dts Nachrichtenagentur