DAX legt zum Wochenausklang zu - Covestro größter Gewinner

Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.306,00 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Aktien von Covestro legten mit über drei Prozent am kräftigsten zu. Der Konzern hatte zuletzt angekündigt, dass Daniel Koch die Geschäftsführung in NRW übernehmen wird. Koch ist seit 20 Jahren im Unternehmen und hielt in den vergangenen drei Jahren die Geschäftsführung in Thailand inne. Verluste mussten gegen den Trend allein die Aktien von Continental und Volkswagen verbuchen.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1670 US-Dollar (+0,91 Prozent).

Quelle: dts Nachrichtenagentur