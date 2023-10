„Klima“-Kapitalismus: CO2-Kompensation ist Augenwischerei

Ob beim Steigern bei Ebay oder im Flugzeug: Überall kann man „CO2-Kompensation“ kaufen, damit die eigenen Emissionen neutralisiert werden. Ein Artikel im „Guardian“ zeigt nun, dass diese Geschäftemacherei mit dem Öko-Gewissen nichts bringt. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: " Sinnlose CO 2 -Kompensation

Der Guardian , ein britisches “Spiegel“-Pendant, und die Organisation „Corporate Accountability” haben finanziell erfolgreiche CO 2 -Kompensationsprojekte analysiert. Ihr Fazit: Die meisten sind „wahrscheinlich Schrott“. Sie hätten so schwerwiegende Mängel, dass man sich nicht darauf verlassen könne, dass sie tatsächlich CO 2 aus der Atmosphäre bänden.

Milliardenschwerer Markt

Der kleine Ebay- oder Flugkunde ist nicht der Einzige, der CO 2 -Kompensation bezahlt. Unternehmen oder staatliche Institutionen zahlen teils freiwillig an die Klimaprojektierer. Man zahlt einen willkürlich festgelegten Betrag, der vom Anbieter angeblich dazu genutzt wird, zum Beispiel Aufforstungen vorzunehmen – die Bäume speichern über die Jahrzehnte viel CO 2 . Noch bequemer ist der Klima-Börsenkapitalismus, der einfach nur Zertifikate (Verschmutzungsrechte) von bestehenden Firmen aufkauft, die zumindest nominell keine oder sehr geringe Emissionen haben. Das kann ein altes norwegisches Wasserkraftwerk sein, oder auch E-Auto-Hersteller Tesla. Elon Musk hat so einen Teil seines Milliardenvermögens gemacht.

Wertlose Kompensations-Maßnahmen

Die 50 weltweit erfolgreichsten Kompensierer haben sich „Guardian“ und „Corporate Accountability” angeschaut, darunter Aufforstungen, Wind- und Solarparks und Staudämme. Satte 78% davon untergrüben mit ihren Projekten in mehreren Punkten teils die Reduzierung der Emissionen und seien daher als „unbrauchbar“ einzustufen. Eine Minderheit von nur 16% wiesen nur in einem Punkt Probleme auf. Und 6%, der Rest, seien wegen mangelnder Daten nicht zu beurteilen.

In Zahlen: 1,16 Milliarden US-Dollar seien umsonst gezahlt worden, da die Projekte „wahrscheinlich wertlos oder Ramschware“ seien. Weitere 400 Millionen Dollar seien in „potentiell wertlose“ Projekte geflossen.

Peinliche Betrügereien

Eine Vertreterin eines „Öko-Thinktanks“ aus Kalifornien meinte zu der Untersuchung: "Die Auswirkungen dieser Analyse sind enorm, da sie auf systemische Mängel des freiwilligen Marktes hinweist und zusätzliche Beweise dafür liefert, dass der Markt von Schrott-Kohlenstoffgutschriften durchdrungen ist", so Anuradha Mittal, Direktorin des Oakland Institute.

Ein Waldschutz-Projekt in Simbabwe arbeitete wohl mit voller Absicht mit „übertriebenen und aufgeblähten Behauptungen“ und lastete eigene Emissionen einfach anderen Verursachern an – ein klarer Klimabetrug.

Echte Kompensation wäre viel teurer

Aber wundert es jemanden? Die elitäre Öko-Panikmache mit frei erfundenen Katastrophen wie „Waldsterben“, „Eiszeit“ (70er) oder „Heißzeit“ (heute) zieht weitere Betrüger wie Starkmagneten an. Selbst wenn Gläubige tatsächlich CO 2 aus der Atmosphäre ziehen wollten, wären die Verfahren derart teuer, dass sie niemand freiwillig dafür bezahlen wollte. So werden die Kompensationskosten zum Beispiel für einen Flug Deutschland/Neuseeland und zurück mit mindestens 1.000 Euro geschätzt – zusätzlich zum Flugpreis. Würden Aktivistin Luisa Neubauer oder der Zürcher Klimakleber Max Voegtli solche Beträge jedes Mal zahlen, wenn sie dafür ohne Kritik und Medien-Aufschrei frei fliegen dürften? Wahrscheinlich – weil sie es könnten, und weil sie dann am Flughafen weitgehend alleine wären."

Quelle: AUF1.info