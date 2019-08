DAX schließt im Plus - Aufatmen bei Immobilienkonzernen

Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.939,28 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Mit einem Plus von über fünf Prozent kurz vor Handelsende setzte sich der Immobilienkonzern Vonovia mit Abstand an die Spitze. Auch die nicht im DAX notierten Aktien von der Deutsche Wohnen und von Ado Properties legten deutlich zu. Hintergrund waren die konkretisierten Mietendeckel-Pläne in Berlin, die gegenüber vorheriger Berichte abgeschwächt werden. So sollen die Mieten doch nicht starr eingefroren werden, sondern moderate Anhebungen möglich sein. Auch werden die Höchstgrenzen höher gesetzt als bislang im Gespräch.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0996 US-Dollar (-0,57 Prozent).

Quelle: dts Nachrichtenagentur