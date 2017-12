Bericht: Niki-Gläubigerausschuss will exklusive Verhandlungen mit IAG

Nachdem der Verkauf der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki an die Lufthansa gescheitert ist, will der Gläubigerausschuss einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge exklusiv mit der britischen International Airlines Group (IAG) über eine Übernahme verhandeln.

Das Gremium habe Insolvenzverwalter Lucas Flöther damit beauftragt, schreibt die Zeitung. Andere Interessenten sollen aus dem Rennen sein. Noch bis zum Wochenende könnte ein Kaufvertrag unterschrieben werden, schreibt das Blatt unter Berufung auf Verhandlungskreise. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige