Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Preise ziehen an! Euro-Inflation bei 2,2 %

Preise ziehen an! Euro-Inflation bei 2,2 %

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 11:27 durch Sanjo Babić
Inflation (Symbolbild) Bild: "obs/EUROSTAT"
Inflation (Symbolbild) Bild: "obs/EUROSTAT"

Reuters und die Financial Times berichten, dass die jährliche Teuerung im Euroraum im September auf 2,2 Prozent gestiegen ist – Kerneffekte bleiben stabil. Eurostat weist auf die Schnellschätzung und die finale Veröffentlichung im Monatsverlauf hin.

Getrieben wurde der Anstieg vor allem von Dienstleistungen; bei Energie ließ die dämpfende Wirkung nach. Die Kerninflation verharrte bei rund 2,3 Prozent. Beobachter erwarten, dass die EZB angesichts des Niveaus zunächst Kurs hält und ihre Flexibilität betont.

Für Haushalte bleibt der Druck bei Mieten, Gastronomie und personenbezogenen Diensten spürbar. Unternehmen verweisen auf gestiegene Lohn- und Vorleistungskosten. Mit Blick auf 2026 rechnen Prognosen phasenweise mit Unterschreiten des Ziels – die Debatte verlagert sich damit von „zu hoch“ zu „stabil am Ziel“.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte beste in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige