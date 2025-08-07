Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
FC-Bayern-Finanzchef Diederich geht zur Deutschen Bank

Freigeschaltet am 07.08.2025 um 11:17 durch Sanjo Babić
Der Finanzchef des Fußballbundesligisten FC Bayern München, Michael Diederich, wechselt die Branche und übernimmt eine Führungsposition bei der Deutschen Bank. Wie das "Handelsblatt" berichtet, wird Diederich bei der Bank den Posten als Co-Chef des Unternehmensgeschäfts übernehmen.

Damit würde Diederich den Bereich gemeinsam mit David Lynne führen. Lynne arbeitet seit 1995 für die Deutsche Bank. Im Juni 2022 übernahm er die Führung der Unternehmensbank. Diederich würde genau wie Lynne eine Stufe unter dem Vorstand angesiedelt sein. Die Deutsche Bank wollte die Informationen auf Anfrage des "Handelsblatts" (Freitagausgabe) nicht kommentieren.

Diederich war im Mai 2023 zum Finanzvorstand und stellvertretenden Vorstandschef beim FC Bayern berufen worden. Zuvor hatte er bereits von 2018 an dem Aufsichtsrat der FC Bayern München AG angehört. Damals war Diederich hauptberuflich Banker und gerade zum Vorstandschef der Hypovereinsbank aufgestiegen, der deutschen Tochter der italienischen Großbank Unicredit. Insgesamt arbeitete Diederich 27 Jahre für das Münchener Geldhaus, 2015 war er in den Vorstand eingezogen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

