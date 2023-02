Medien: Sanktionen gegen Russland könnten Halbleitertechnologien beeinflussen

Nach Angaben der US-amerikanischen Zeitung Wall Street Journal könnten neue EU-Sanktionen gegen Russland Lieferungen von Halbleitern betreffen. Bereits zu Beginn der militärischen Sonderoperation hätten die USA und andere westliche Länder Maßnahmen eingeführt, um die Exporte von Halbleitern nach Russland zu reduzieren. Jetzt möchten europäische Beamte durch das Verbot von bestimmten Technologien oder Bauteilen die Effizienz der Lieferungen weiter reduzieren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In diesem Zusammenhang würden solche spezifischen Technologien wie Kontroll- und Prüfanlagen in Betracht gezogen, mit denen nach bestimmten Material- und Prozessfehlern in Halbleitern gesucht werden könnte, berichtet das Wall Street Journal weiter.

Seit Ende Februar letzten Jahres hat die EU neun Sanktionspakete gegen Russland verabschiedet, die sowohl Finanz- und Handelsbeschränkungen als auch individuelle Sanktionen umfassen. Ein zehntes Paket verspricht die EU in nächster Zukunft zu präsentieren."

Quelle: RT DE