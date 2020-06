belvona kämpft gegen dubiose Machenschaften

Ein neuer Wohnungsprofi mischt den Wohnungsmarkt auf und zeigt dabei seine Zähne. Die belvona GmbH stellt die dubiosen Machenschaften anonymer Börsengiganten endlich an den Pranger und sorgt für eine Revolution auf dem Wohnungsmarkt.

"Macht endlich Schluss mit der Vernachlässigung der Mieter!" - Das fordert Frank Krienen, geschäftsführender Gesellschafter der belvona GmbH aus Düsseldorf. Das Unternehmen greift bewusst die großen Wohnungsvermieter wie LEG, vonovia oder Deutsche Wohnen an. "Es wird Zeit, dass jemand Ross und Reiter nennt", sagt Krienen.

Börsengiganten hätten nur noch Shareholder Value im Blick, argumentiert Krienen, Service sei dagegen zur hohlen Phrase verkommen. "Der Mieter zählt dort gar nichts mehr - eine Frechheit sondergleichen!" Und Krienen setzt sogar noch einen drauf: "Als Mieter würde ich für diese Nichtleistung auch nicht zahlen. Null Service - null Miete!"

belvona stellt den Wohnungsmarkt auf den Kopf

Starke Worte. Die Krienen jedoch mit ebenso starken Leistungen untermauert. Mit der belvona hat er ein Servicekonzept entwickelt, das den Wohnungsmarkt völlig auf den Kopf stellen wird. "Wir befeuchten die Servicewüste und stellen den Mieter endlich wieder in den Mittelpunkt", sagt Krienen, "und zwar mit herausragendem Service, wie man ihn so noch nie erlebt hat." Das Ziel der belvona: ein Wohngefühl erzeugen wie in der guten alten Zeit. "Damals, als man seinen Vermieter noch persönlich kannte", erklärt Krienen. "So schlecht war das ja nicht."

Zum Servicekonzept der belvona gehören mobile Servicebüros direkt auf dem Gelände der jeweiligen Wohnanlagen. Dort können Mieter sich an belvona-Repräsentanten wenden und bekommen meist sofort eine Lösung. Außerdem verfügt jede Wohnanlage über einen Property-Manager. Bei Schäden oder Mängeln tritt der sofort in Aktion und sorgt dafür, dass diese behoben werden. Dazu kommen Mieterforen und -beiräte sowie eigene Social-Media-Plattformen.

Bei belvona ist Service Chefsache

Selbst der Geschäftsführer kümmert sich um so manche Angelegenheit vor Ort. Deshalb sieht man Krienen oft persönlich in seinen Objekten, wo er mit scharfem Auge jedes Detail prüft. Ein Bild, das man bei den diversen Wohnungsriesen wohl kaum erleben dürfte. "Die wissen doch gar nicht, wo die Wohnungen sind, die sie vermieten", sagt Krienen und kann seinen Ärger kaum verbergen. "Das Konzept in diesem Umfang ist eine Revolution auf dem Wohnungsmarkt", sagt Krienen voller Stolz.

Zufriedenheit garantiert

Bei belvona ist man überzeugt von dem Konzept. Deshalb gibt das Unternehmen seinen Mietern sogar eine Zufriedenheitsgarantie. "Wenn der Mieter nicht zufrieden ist, dann ändern wir das umgehend," sagt Krienen. "Darum ist es so wichtig, immer nah am Mieter zu sein. Direkt vor Ort. Denn nur da erfahre ich, was den Mieter wirklich bewegt."

Die belvona GmbH ist ein bundesweit tätiges, vollintegriertes Wohnungsunternehmen, das mit seinen modernen und schönen Wohnanlagen über 14.000 glücklichen Mietern ein Zuhause gibt. Die Standorte liegen vornehmlich im Westen und Norden Deutschlands und bieten Mietern mit mittlerem und niedrigem Einkommen ein überdurchschnittlich modernes und gleichermaßen bezahlbares Zuhause. Dies zeigt der niedrige belvona-Mietpreis von durchschnittlich nur 4,61 EUR pro Quadratmeter.

Quelle: belvona GmbH (ots)